Kaza, Aşırı Hız Nedeniyle Meydana Geldi

İSTANBUL’DA AŞIRI HIZ KAZASI YAŞANDI

İstanbul’un Pendik ilçesinde hız nedeniyle trajik bir kaza meydana geldi. Pendik sahil yolu Tuzla yönünde, trafik ışıklarının ötesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki I.Ö.D.’ye, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

AĞIR YARALANMA VE HASTANEDE KAYIP

Çarpmanın etkisiyle havada takla atan genç çocuk, yola savruldu. Olayın ardından ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen I.Ö.D., burada hayatını kaybetti. Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi ve polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.