Kaza İrtifa Verileri Çelişkili Bulundu

KAZA SONRASI VERİLERDE ÇELİŞKİLER

Başkent Washington çevresinde meydana gelen kaza sonrası uçaktan alınan karakutu ile kontrol kulesinden elde edilen bilgiler, irtifa konusunda farklı sonuçlar ortaya koyuyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilileri, çarpışmadan önceki anlarda karakutudan elde edilen verilere göre uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açısında (pitch açısı) bir değişiklik olduğunu belirtiyor. Ancak bu durumun, pilotların çarpışmayı önlemek için bir manevra girişiminde bulunup bulunmadığına dair kesin bir açıklama yapılmadı.

KARAKUTU VE KONTROL KULESİ BULGULARI

Karakutudan elde edilen veriler, kaza esnasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre civarında olduğunu gösteriyor. Öte yandan, kontrol kulesi bulguları ise “Black Hawk” helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu çelişkili veriler, kaza ile ilgili soruşturmanın derinlemesine incelenmesi gerekliliğini vurguluyor.