Kaza, Midibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kaza, Çobanlar-Bolvadin karayolunun Çobanlar kavşağında meydana geliyor. Erhan E. yönetimindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs, tekstil işçilerini taşıyor. Bu araç, Arif Eren Ö. tarafından kullanılan 15 PR 935 plakalı otomobille çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle midibüs savruluyor ve yan yatıyor.

YARALILARIN DURUMU

Bu talihsiz kazada araçlarda bulunan 1’i ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralanıyor. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere götürülüyor.