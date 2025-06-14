Kaza, Otomobil Ayşe’ye Çarptı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, D-655 kara yolunun Beyciler Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Pınar H.D. yönetimindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan Ayşe Yıldız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız, yola savruldu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Yıldız, sağlık görevlileri tarafından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kazanın anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.