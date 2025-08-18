Kaza Sonrası Yürek Burkan Paylaşım

OTOBÜS KAZASI HUSUSUNDA YALNIZCA DÜŞÜNCELER DEĞİL, KAYIPLAR DA VAR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bu sabah meydana gelen bir otobüs kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altında olan yaralılardan 24’ünün durumu devam ediyor, 2 kişi ise taburcu edildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde otobüs şoförü gözaltına alındı.

KAYBEDİLENLERİN HATIRASI YÜREKLERİ BURKARAK YAŞIYOR

Bu kazada hayatını kaybedenlerden biri 48 yaşındaki Şenay Demirci olarak kayıtlara geçti. Silivri Belediyesi’nde çalışan Demirci’nin, yıllık izni için memleketi Tokat’a gittiği öğrenildi. Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” paylaşımı yaptığı dikkati çekti.