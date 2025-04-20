Kaza Sonucu Üç Yaralı, Bir Ölü

KAZA DETAYLARI

Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen iki araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki otomobille çarpıştı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi.

HAYAT KAYBI VE YARALILAR

Olayda sürücü Yaraşlı kaza yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Türkay Elmalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, hafif ticari aracın refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve ardından otomobille çarpıştığı anlar yer alıyor.