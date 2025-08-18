Kaza, Yürek Burkan Paylaşım Yaptı

KAZA VE SONUÇLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde gerçekleşen otobüs kazası sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 24’ünün tedavisi devam ediyor, 2’si ise taburcu edildi.

ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kaza ile ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde otobüs şoförü gözaltına alındı.

KALP BURKAN PAYLAŞIM

Hayatını kaybedenlerden biri, 48 yaşındaki Şenay Demirci olarak belirlendi. Demirci’nin Silivri Belediyesi’nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat’a gittiği öğrenildi. Demirci’nin Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.