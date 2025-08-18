Gündem

Kazada Hayatını Kaybeden Kadının Paylaşımı

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bu sabah meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Bu yaralılardan 24’ünün tedavisi devam ediyor, 2 kişi ise taburcu oldu.

ŞOFÖR HAKKINDA SORUŞTURMA

Kazaya ilişkin olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüs şoförüne yönelik bir soruşturma başlattı ve şoför gözaltına alındı.

KAYBEDİLEN CANLARDAN BİRİ

Kazada hayatını kaybedenlerden biri 48 yaşındaki Şenay Demirci. Demirci’nin Silivri Belediyesi’nde çalıştığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Tokat’a gittiği öğrenildi. Demirci, Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

