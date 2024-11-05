Kazanın Ardından Acı Gerçekler Ortaya Çıktı

KAZA VE YAŞANAN TRAJEDİ

3 Kasım sabahı, Ankara-Eskişehir kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde trajik bir kaza meydana geldi. Eskişehir yönüne doğru giden Hakan İneci’nin kullandığı 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen bipolar hastası Ramazan Güven’in yönetimindeki 27 SE 946 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü bu feci kazada, Ramazan Güven ile birlikte Hakan İneci ve eşi Esmanur İneci yaşamlarını yitirdi.

YARALILAR VE CENAZE TÖRENİ

Kazanın ardından Hakan ve Esmanur İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. K.İ.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hakan ve Esmanur İneci’nin cenazeleri otopsi işlemlerinin akabinde ailelerine teslim edildi. Çiftin cenaze namazı Cimşit Camisi’nde öğle vakti gerçekleştirildi. Törene aile üyeleri ve yakınları katıldı. Yakınları, çiftin tabutlarına sarılıp derin üzüntü yaşadı. Cenazeleri, daha sonra Çimşit Mezarlığı’na defnedildi.

SON DAKİKA DETAYLARI

Hakan İneci’nin iş yerinde motor yağı sattığı ve bir markadan aldığı ödül ile ailesiyle birlikte 3 gün Antalya’da tatil yapma hakkı kazandığı öğrenildi. Esmanur İneci’nin eşine “Gitmeyelim” dediği, Hakan İneci’nin ise “Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar” diyerek tatil planına yönelik ısrarcı olduğu belirlendi.