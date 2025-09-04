KDV’de Akaryakıtta Fark Kaldırıldı

KDV’DE YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili genel uygulamalarda yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede, KDV Kanunu’nda meydana gelen değişikliklerle ilgili uygulama usul ve esasları örnekler ile açıklandı.

KDV İSTİSNALARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Düzenleme kapsamında, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için gerekli taşıt teslimleriyle ilgili kanunda yapılan değişiklik doğrultusunda istisna kapsamına alındı. Ayrıca, KDV Kanunu’ndaki değişiklikler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimlerinde de KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

AKARYAKITTAKİ FARKLILIK ORTADAN KALDIRILDI

Yapılan KDV Kanunu değişikliği ile birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV teminat tutarının ithalat sırasında KDV matrahına dahil edilmesi sağlandı. Bu düzenleme ile mükelleflerin akaryakıt ürünlerini ithal ederken ya da yurt içinden alırken KDV ve ÖTV açısından önceki yıllarda yaşanan farklılık ortadan kalkmış oldu.

SAVUNMA SANAYİSİ PROJELERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı ile onaylanarak ihracatına izin verilen araçları imal eden mükelleflerin, bu imalatla ilgili mal ve hizmet alımları için KDV Kanunu kapsamında istisna uygulanıyor.

Sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki inşaat işlerine ait mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisna süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına verilecek payın hesaplamasına yönelik farklı uygulamalara engel olmak amacıyla açıklayıcı örnekler sunuldu. KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar ise 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Son olarak, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalar yer alıyor.