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Spor

Kean’a Yapılan Irkçı Saldırılara Tepki

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FUTBOLDA IRKÇILIKLA MÜCADELE

Serie A’nın 24. haftasında deplasmanda Inter’e 2-1 yenilen Fiorentina’nın İtalyan siyahi oyuncusu Kean, oynadığı müsabakanın ardından sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldı. 90 dakika sahada kalan Kean, “Maymun” ve “Siyahi İtalyan diye bir şey yok” gibi çirkin yorumlarla karşılaştı.

KEAN’DAN TEPKİ

Bu ırkçı yorumlara Instagram hesabından yanıt veren Kean, “2025’teyiz. Halen mi?” sözleriyle yaşadığı duruma dikkat çekti.

FİORENTİNA’NIN DESTEK AÇIKLAMASI

Fiorentina kulübü de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Bütün camia olarak, Milano’da Inter maçının ardından sosyal medyada ağır ırkçı saldırılara maruz kalan Moise Kean’a yakınlığımızı belirtiyoruz. Bu eylemlerin failleri yetkili makamlara bildirildi.” ifadelerini kullandı.

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