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Spor

Keita Balde, Wanda Nara İlişkisini İtiraf Etti

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ICARDI’NIN İDDİALARI

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Mauro Icardi, birkaç ay önce Wanda Nara’nın kendisini Keita Balde ile aldattığını öne sürdü. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, ev içindeki güvenlik kamerasından alınan ve Keita Balde’nin görüntüsünün yer aldığı bir videoyu paylaştı. Icardi, “Banyoda ne yaptınız Wanda? Hem de benim evimde. İnanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum!” diyerek durumu eleştirdi.

REAKSİYONLAR VE DOĞRULAMALAR

Bu olay büyük bir gündem yarattı. Balde’nin eşi Simone Guatieri de bu iddiaları doğruladı. Yaşananlar, hem futbol dünyasında hem de sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Bu tür kişisel skandalların, spor camiasındaki etkileri üzerine tartışmalar sürüyor.

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