Kemalpaşa’ya Gülşen Operasyonu Yapıldı!

KEMALPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen ancak Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla iptal edilen Gülşen konserine yönelik yapılan ihbarlar üzerine bir soruşturma başlatıyor. Bu soruşturma, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşmişti.

5 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN OPERASYON HAZIRLIĞI

Soruşturma sürecinde yaklaşık 5 ay boyunca detaylı çalışmalar yapıldı ve toplanan deliller ışığında operasyon için düğmeye basıldı. Elde edilen bilgilere göre, ‘İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları’ iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE ADALET SÜRECİ

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye çalışanları S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketinin yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.