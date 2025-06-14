Kenan Kabakulak, 17 yaşındaki kızı istismar etti

DİNİ SOHBETLERDEN ŞİFA İDDİASI

İstanbul Kağıthane’de, dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını söyleyen 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, bazı din alimlerinin isimlerini kullanarak, onların ruhu olarak dünyaya geldiğini iddia ediyor. Kabakulak, mahlukat olarak tanımladığı cinleri görebildiğini, bu nedenle yaşanan rahatsızlıkları çıplak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini öne sürdü. Kenan Kabakulak’ın dini sohbetlerine katılan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, bu iddialara inandı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Kabakulak, bir toplantı sonrasında kız çocuğunu bir odaya kapatarak, “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismarda bulundu. Daha sonra, “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” tehdidiyle çocuğa istismarını süreklilik kazandırdı. Kabakulak, benzer bir şekilde çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Çocuk ve teyzesinin şikayeti nedeniyle gözaltına alınan Kenan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçlarından yargılanmaya başladı. 2014 yılında tutuksuz yargılanan şüpheli, bu suçlar sebebiyle toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmakta olan Kabakulak’ın izine, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ulaştı.

CEZAEVİNE TESLİMİ

Şişli ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen Kenan Kabakulak, yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.