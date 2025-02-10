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Kenan Koçak’ın İfadesi Ortaya Çıktı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütü kapsamında faaliyet gösterdiği ifade edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım’ın yurt dışına çıkarılmasını sağladığı iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma çerçevesinde, tutuklanan emniyet müdürü M.D.K’nın ifadesi de önemli detaylar içeriyor.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İFADESİ

M.D.K, savcılıktaki ifadesinde, şüpheliler Kenan Koçak ve Ener Aktaş’ı tanıdığını, ancak Turan Yıldırım’ı kesinlikle tanımadığını belirtti. Eski eşi ve çocuğunun İstanbul Ataşehir’de yaşadığını söyleyen M.D.K, 15 Ocak tarihinde onları görmek amacıyla resmi görevindeyken aracını Ataşehir’e yönlendirdiğini aktardı. Bu esnada, yakın arkadaşı Ener Aktaş’ın evine uğradığını, burada Turan Yıldırım ve Kenan Koçak ile karşılaştığını ve kendisine Edirne’ye gideceklerini belirterek birlikte gitme teklifinde bulunduklarını öne sürdü.

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