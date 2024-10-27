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Spor

“Kenan Yıldız’ın Golleriyle Maç Beraberlik”

kenan-yildiz-in-golleriyle-mac-beraberlik

MÜCADELEDE DENGELER DEĞİŞTİ

İtalya Serie A’nın 9. haftasında oynanan Inter – Juventus müsabakası 4-4 eşitlikle tamamlandı. Maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

KENAN YILDIZ FIRTINASI

Kenan Yıldız, oyuna girdikten sonra attığı iki golle karşılaşmaya damgasını vurdu. Bu durum, takımının beraberlik elde etmesine önemli katkıda bulundu. Yıldız’ın bu başarısı, genç futbolcunun ligdeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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