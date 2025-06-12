Kendisiyle Tartıştığı Kuzenini Vurdu

HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akraba oldukları öğrenilen husumetli iki aile, Şiro Taraksu Mahallesi’nde araçlarıyla ilerledikleri sırada karşılaştı. İki sürücü cadde üzerinde birbirlerine yol vermedi. Bunun sonucu taraflar arasında tartışma çıktı.

SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışma büyüyerek, silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Ş.F. tabancayla amcası N.F. ve onun oğlu Bülent Fırat’a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba ve oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

KAYIPLAR VE YAŞAM MÜCADELESİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Bülent Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Amca N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve yaralının tedavi süreci devam ediyor. Bülent Fırat’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak kaçan Ş.F.’nin yakalanması için araştırmalara başladı.