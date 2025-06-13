Kene Artışı İçin Uyarılar Yapıldı!

YAZ AYLARINDA KENE ISIRMA VAKALARI ARTIYOR

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi illerde kene ısırma olaylarında belirgin bir artış meydana geldi. Bu durum üzerine ABB, resmi sosyal medya hesabında kene konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Açıklamada, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir.” ifadesi kullanıldı. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi sağlık açısından tehlike arz eden hastalıkların yayılma riskinin bu şekilde arttığı vurgulandı.

KENEYE KARŞI GİYİM TAVSİYESİ

Hafta sonu boyunca park, bahçe ve mesire alanları gibi doğal alanlara gidecek vatandaşların, dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Açık renkli ve uzun giysilerin tercih edilmesi, ayrıca dönüşte kene kontrolü yapılmasının önemle tavsiye edildiği ifade edildi. Belediyenin, vektörle mücadele çerçevesinde sahada çalışan ekiplerini artırdığı ve gerekli müdahaleleri sürdürdüğü açıklandı. Bunun yanı sıra, bireysel tedbirlerin de kurumsal önlemlerle eşit derecede önemli olduğu hatırlatıldı.