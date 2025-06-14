Kene Karşı Doğal Sprey: Uzak Tutuyor

KENE TEHLİKESİ VE DOĞAL ÇÖZÜM

İlkbaharın gelmesiyle kırsal bölgelerde kene tehlikesi yeniden önem kazanırken, Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi dikkat çekiyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla hazırladığı karışım ile kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güvenle kullanılabilen bu formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerden oluşuyor. Yıldız, karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını, bu sayede kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Bu yöntem, kısa sürede çevre köylerde de benimsenmeye başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren bu uygulama, doğaya uyumlu ve ekonomik yapısıyla öne çıkıyor.

DOĞAL KALKAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Yıldız tarafından geliştirilen doğal kalkanı hazırlamak için yalnızca yağları su ile karıştırmak yeterli. Kenelerin uzak durmasını sağlamak için kullanılan karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağlarının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense ve kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu ifade ediyor.

GÜVENLİ VE ETKİLİ BİLEŞENLER

Haşerelere karşı mücadelede doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastalarında olumsuz etkiler yaratmaz. Okaliptüs yağı, bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir,” diyor.