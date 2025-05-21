Kene Tehdidi Artıyor! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ENDİŞE VERİYOR

Sivas’ta kene ısırığı ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sorunu devam ediyor. Bu yıl nisan ve mayıs aylarında 16 kişi, KKKA tedavisi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tedavi süreci tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti. KKKA tanısıyla hastaneye yatırılan 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

KENEDEN KORUNMA ÖNEMLİ

Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce bir büyükbaş hayvandan keneyi çıplak elle koparttı. Elinde yara olan M.K, rahatsızlanınca ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine sevk edildi. KKKA tanısı konulan M.K, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine giderken tedavi altına alındı.

Kalebaşı köyünde ise 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, 3 gün önce kene ısırması nedeniyle Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi’nde ise hayatını kaybetti. KKKA teşhisiyle hastaneye yatırılan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. de 15 Mayıs’ta yaşamını yitirdi. Uzmanlar “vücudunuzda kene görürseniz kendiniz çıkarmaya çalışmayın” uyarısında bulunuyor.

KENELERİN TEHLİKESİ

Sivas ve çevre illerde hyalomma marginatum türü keneler yaygın olarak bulunuyor ve bu türün KKKA virüsü bulaştırdığı biliniyor. KKKA, kenenin vücuda tutunmasından sonra 1-3 gün, en fazla 9 gün içinde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titreme gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanama gibi durumlar görülebiliyor.

Uzmanlar, kenelerin KKKA dışında Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200’den fazla hastalığı insanlara bulaştırabildiğini belirtiyor. Tarla ve bahçelerde çalışan kişilerin keneden korunmak için uygun kıyafetler giymeleri öneriliyor. Bu kişilerin sık sık vücutlarını kontrol etmesi ve keneye müdahale etmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması son derece önem taşıyor.