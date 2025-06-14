Kene Uzaklaştıran Doğal Sprey: Etkili Koruma

KENE TEHLİKESİ VE DOĞAL ÇÖZÜM

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde kene riski tekrar gündeme gelirken, Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi büyük ilgi görüyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal bitkisel yağlarla hazırladığı karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Hem insanlar hem de hayvanlar için güvenle kullanılabilen bu doğal formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla elde ediliyor. Yıldız, bu karışımı köpeklerine ve kendi cildine uygulayarak kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Yöntem, kısa süre içinde çevre köylere de yayılmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren bu uygulama, doğayla uyumlu olmasıyla ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor.

DOĞAL KALKANI HAZIRLAMAK

Yıldız’ın geliştirdiği bu doğal kalkanı hazırlamak için yağları suyla karıştırmak yeterli oluyor. Kenelerin uzak durması amacıyla hazırlanan karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı limon yağlarının kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile karıştırılmasıyla ortaya çıkıyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saati uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense, kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu aktarıyor. Haşerelerle mücadelede doğaya dönüşü hedefleyen Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz” diyor. Yıldız, “Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı olan bireylerde astım veya KOAH hastalarında olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir” ifadelerini kullanıyor.