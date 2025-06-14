Kene Uzaklaştıran Doğal Sprey: Yapın!

GENEL KENE TEHLİKESİ VE DOĞAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

İlkbaharın gelişiyle birlikte özellikle kırsal alanlarda kene tehdidi yeniden gündeme gelirken, Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi dikkat çekiyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla oluşturduğu karışımla kenelerle etkili bir şekilde savaşıyor. Hem insan hem de hayvanlarda güvenle kullanılabilen bu formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve istenirse limon yağı gibi bitkisel özlerin bir araya getirilmesi ile hazırlanıyor. Yıldız, oluşturduğu karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını, bu sayede kene ve benzeri haşerelerin kendilerinden uzak durduğunu belirtiyor. Bu yöntem, kısa süre içinde çevre köylere de yayılmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren uygulama; doğa dostu ve ekonomik yapısıyla öne çıkıyor.

DOĞAL KALKAN HAZIRLAMAK

Yıldız tarafından geliştirilen doğal kalkanı elde etmek için yalnızca yağları su ile karıştırmak yeterli. Kenelerin uzak durması amacıyla hazırlanan bu karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve istenirse limon yağlarının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile birleştirilmesiyle oluşuyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense, kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu vurguluyor. Haşerelere karşı mücadelede doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastaları olan bireylerde olumsuz etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.