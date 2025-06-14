Dünya

Kene Vakaları Artış Gösteriyor! Açık Renkli Giysi Önerildi

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YAZ AYLARINDA KENE VAKALARINDA ARTIŞ

Yaz mevsiminin etkileri belirginleşirken Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi illerde kene ısırma vakalarının sayısında artış yaşanıyor. ABB’nin resmi sosyal medya platformunda keneler hakkında bir uyarı yapıldı. Uyarıda, “Kene popülasyonunda ciddi artış gözlemlendi” ifadesi kullanıldı.

KIRMIZI KONGO RİSKİNE DİKKAT

Açıklamada, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır” denildi.

AÇIK RENK VE UZUN GİYSİLER TERCİH EDİLMELİ

Hafta sonları park, bahçe ve mesire alanlarına gidecek vatandaşların dikkatli olması gerektiği, açık renkli ve uzun giysiler seçmeleri, dönüşte kene kontrolü yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Belediyenin, vektörle mücadele amacıyla saha ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürdüğü vurgulandı. Ancak bireysel tedbirlerin de kurumsal önlemler kadar önemli olduğu ifade edildi.

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