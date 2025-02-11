Kennedy Suikastına Dair Yeni FBI Belgeleri Bulundu

FBI BELGELERİ ÜZERİNDE YENİ KEŞİFLER

Amerikan Axios haber platformunun elde ettiği bilgilere göre, FBI, Kennedy suikastıyla ilgili belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula sunulmayan yaklaşık 2 bin 400 kaydı tespit etti. Bu kayıtlara, FBI tarafından yürütülen inceleme kapsamında ortaya çıkan 14 bin sayfalık doküman arasında yer verildiği ifade ediliyor.

MARY FERRELL VAKFI BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMADA BULUNDU

Kennedy suikastına ait en kapsamlı çevrim içi arşive sahip olan Mary Ferrell Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, bu durum hakkında, “Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI’ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.