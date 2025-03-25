Kent Lokantaları Kapanma İddiaları Yalanlandı

AÇIKLAMALAR GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Şişli Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldı” iddiasına dair resmi bir açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) gelen açıklamada, “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.

HİZMETE DÖNÜYORLAR

Şişli Belediyesi’nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Şişli’deki üç kent lokantasının tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde: “Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen’in Şişli’deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli’de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart’tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır. Her üç kent lokantası tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra Şişlililere hizmet vermeye devam edecektir. Kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlanmaktadır. Halkımızın, kent lokantaları kapatıldı şekilde yapılan operasyon haberciliğine itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.”