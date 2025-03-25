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Kent Lokantaları Kapatılmadı, İddia Asılsız

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AÇIKLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında dolaşan, “Şişli Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldı” şeklindeki iddialara yönelik bir açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

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