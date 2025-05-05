“Kentsel Dönüşümde Hazırlık Yapıyoruz”

KIZILAY’IN BAĞIŞCI SAYISI VE KAN TALEBİNE YETİŞMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaşırken, 2024’te 33 milyon kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında güncel rakamları paylaştık. İdeolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar” şeklinde konuştu.

KIZILAY’IN GÖREVİ VE DEPREMDEKİ ROLÜ

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar ise şöyle: “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde de Kızılay’ımız meydandaydı. Mega proje diye ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay’ımız milletimizin imdadına koşmuş, İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye bakınca Kızılay’ımızı ve AFAD’ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın İsrail saldırılarından beri Gazzeli kardeşleri asla yalnız bırakmadığını belirtti. “Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay’ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.