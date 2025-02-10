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Spor

Keny Arroyo: Beşiktaş’ta İdol Olmak İstiyorum

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TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLDU

BJK TV’ye yaptığı açıklamada siyah-beyazlı oyuncu, birçok teklif almasına rağmen Beşiktaş’ı tercih ettiğini dile getiriyor. “Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş’ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa’da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa’da oynama hayalim vardı, Beşiktaş’tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı amaçlıyorum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Beşiktaş’ta idol olmak istiyorum.” şeklinde konuşuyor.

İDOLÜ VINICIUS JUNIOR

Oyun tarzını açıklayan Arroyo, Real Madridli Vinicius Junior’ı idolü olarak gördüğünü belirtiyor. “Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum. Sağ kanattan içeri doğru top sürebiliyorum. İdolüm Vinicius Junior.” ifadeleriyle futbol becerilerini aktarıyor.

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