Kenya’da 2 Belçikalı Karınca Yakalandı

KARINCA KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

Kenya’nın Nakuru bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı. Yerel basında çıkan haberlere göre, bu gençler, hobi amaçlı olarak topladıkları 5 bin karıncayla ilgili olarak suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Mahkeme, David ve Lodewijckx’i 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırdı. Belçika vatandaşları, topladıkları karıncalar arasında Doğu Afrika’ya özgü ve büyük ekolojik öneme sahip olarak bilinen “messor cephalotes” türünün bulunduğunu öne sürdü. Para cezasını ödememeleri durumunda, her iki şahıs 12 ay hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, toplanan karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek amacıyla toplandığını belirtti. Uzmanlar, bu tür karıncaların doğal yaşam alanlarından alınmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.