Kerem Aktürkoğlu, Artık Fenerbahçe’de

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Sarı lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, ardı ardına yeni transferleri açıklıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaştığını duyurdu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

AZİM VE KARARLILIK VURGUSU

İmza töreninde açıklamada bulunan Kerem, “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü veriyorum, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi” sözlerini kullandı. Kerem, Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferinin sonuçlanmaması durumunda Hakan Safi ve Başkan’a, “Oynayacağım” dediğini ifade etti.

BAŞKANLA GÜÇLÜ İLETİŞİM

Kerem, “Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın’ dedi” şeklinde konuştu. Sayın Hakan Safi’nin de, “Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz” dediğini aktardı. Gol attıktan sonra Benfica’nın tur atlamasına katkı sağladığını belirten Kerem, “İşler değişir diye düşünmedim desem yalan olur” diyerek sözlerini tamamladı.