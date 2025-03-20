Kerem Demirbay Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu?

KEREM DEMİRBAY’IN FORM DURUMU

Galatasaray’ın sezona umutla kattığı Kerem Demirbay, son zamanlarda forma bulmakta zorluk yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un planları içinde istediği yeri bulamayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Süper Lig’den yeni bir teklif alarak ayrılığın eşiğine hazırlanıyor.

Kerem Demirbay, sezon sonuna kadar durumunu gözden geçirmeyi düşünüyor. Kariyerinde düzenli forma giymeyi hedefleyen oyuncunun ismi, Samsunspor ile anılıyor. Söz konusu kulüp, Demirbay’ı kadrosunda görmek niyetinde.

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Kerem Demirbay’ı kadromuzda görmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Karadeniz ekibinin, tecrübeli futbolcunun kariyerine yeni bir soluk getirebileceği düşünülüyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bu sezon Galatasaray forması altında 30 resmi maça çıkan Kerem Demirbay, 3 asist gerçekleştirdi. Ancak, istediği performans istikrarını yakalayamayınca yeni bir macera arayışına yöneldi.