“Kerem, Galatasaray’ı Takipten Çıktı!”

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN HAREKETLERİ TARTIŞMA YARATIYOR

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını Instagram hesabından silmişti. Bu durum sonrası, Kerem’in “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim” ifadesi, Galatasaray camiasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

DOSTLUKLARINDA KİRİLME

Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray’da birlikte forma giyen Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da Kerem’i Instagram’da takipten çıkarmıştı. Milli futbolcuların yakın dostlukları bilinirken, bu değişim dikkatleri üzerine çekti.

İKİ TARAF DA TAKİPTEN ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu, bu olayların ardından Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı’yı takipten çıkarmıştı. İki taraf arasındaki bu ani değişiklik, dikkat çekici bir gelişme olarak gündeme geldi.

