Kerem, Gol Attı: “Türk Lokumu” Paylaşımı

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇIKTIĞI DEPLASMANDA GEÇİT VERDİ

Fenerbahçe, Lizbon’da Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş maçında boy gösterdi. Transfer olacağı yönündeki iddialarla gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla karşılaşmada 11’de yer aldı. 36. dakikada önemli bir an yaşandı; Aktürkoğlu, Benfica’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu başarı ona, Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takım bünyesinde oynarken bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu unvanını kazandırdı.

KEREM’İN GOL SEVİNCİ VE BENFİCA’DAN REAKSİYON

Aktürkoğlu, attığı gol sonrası ellerini kaldırarak sevinç göstermedi. Gol sonrası Benfica kulübü, “Türk lokumu.” ifadesiyle Kerem Aktürkoğlu’nun gol anına ait fotoğrafı paylaştı. Bu durum, futbolseverlerin dikkatini çekerken, Aktürkoğlu’nun profesyonelliği ve takıma olan bağlılığı da gözler önüne serildi.

