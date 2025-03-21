Kerem ve Orkun’un Benfica’daki Parlak Performansı

Türkiye, RAMS Park’ta gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Macaristan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Oğuz Aydın, maçta 2 asistle dikkat çekti. Ancak maçın yıldızları, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oldu. İki oyuncunun sahada sergilediği uyum ve performans, Portekiz basınında geniş yankı buldu.

kerem’den omuz şov, orkun’dan açılış

Maçın 17. dakikasında Orkun Kökçü, güzel bir vuruşla gol atarak Milli Takım’ı öne geçirdi. Gecenin en çok konuşulan anı ise, 58. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun omuz hareketiyle attığı gol oldu. Topu ustalıkla kontrol eden Kerem, rakibini geçerek fileleri buldu ve skoru 2-1’e taşıdı. Ayrıca bu golün yanı sıra bir de asist yaparak galibiyete büyük katkı sağladı. İrfan Can Kahveci’nin 87. dakikada attığı gol ise maçın sonucunu belirledi: 3-1.

portekiz basınında “harry potter” vurgusu

Kerem Aktürkoğlu’nun omuz hareketiyle attığı gol, Portekiz medyasında büyük ilgi gördü. Benfica’nın Türk yıldızının “büyüleyici” performansı, basında manşet oldu. A Bola, “Türkiye’nin galibiyetinde üç gole doğrudan katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Benfica ortaklığı önemli bir rol oynadı,” ifadesini kullandı. Orkun’un sarı kartla cezalı duruma düşmesini ise “Benfica’ya sevindirici haber” başlığıyla duyurdu.