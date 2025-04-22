Kerimcan Durmaz’ın Dava Süreci Devam Ediyor

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği nedeniyle tutuklanan Kerimcan Durmaz’a yönelik yürütülen soruşturma sona erdi. Durmaz, 20 Şubat tarihinde tahliye oldu ve ardından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve taraf avukatları mevcut bulundu.

BERAAT TALEBİ

Duruşmada savunma yapan Durmaz, üzerine atılı suçu işlemediğini belirtti ve mahkemeden beraatını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beyanlarını destekleyerek eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesini istedi; ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazının cevabının gelmemesi nedeniyle cevabın beklenerek eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELEME KARARI

Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazıya cevabın beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının soruları üzerine Durmaz, “Yargılama süreci devam ediyor o yüzden konuşmam pek uygun olmaz, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.