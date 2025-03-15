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Kesme Altın Satışı Yasaklandı!

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DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda bir değişiklik gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar gereği kuyumcular bundan sonra kesme altın satışı yapamayacak. Ancak bu durumda olanlar ne yapacak? Ticaret Bakanlığı, yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile uğraştığı yazılı olan Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler dışında, Türkiye’deki yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı artık mümkün olmayacak.

ELİNDE KESME ALTIN OLANLAR NE YAPACAK?

Elinde kesme altın bulunduran vatandaşlar için bir çözüm açıklanmadı. Yurt dışına çıkarken yanlarında bulundurabilecekleri miktar da değişti; 25 bin liradan fazlası 185 bin liraya yükseltildi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde kesme altın ticaretinde artan suistimalleri önlemek amacıyla bazı tedbirler almak üzere çalışmalara başladı. Bakan Mehmet Şimşek, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.”

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