Kesme Altın Satışı Yasaklandı! Çözüm Yolları Neler?

TÜRK PARASI KIDEMİNİ KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda güncellemeler yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni düzenlemeye göre, kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı gerçekleştiremeyecek. Ancak, çekme altını bulunanlar ne yapacak? Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile uğraştığı belirtilen Türkiye’deki gerçek kişiler haricindeki bireylere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

ELİNDE ÇEKİLDİ ALTINI OLANLAR NE YAPACAK?

Elinde kesme altını olan kişilere yönelik herhangi bir çözüm ya da karar açıklanmadı. Bununla birlikte, yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

HÜKÜMETTEN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımda artış gösteren “kesme altın” ile ilgili suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışmalar başlattı. Bakan Mehmet Şimşek, konu ile ilgili olarak, “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor,” şeklinde açıklamalarda bulundu.