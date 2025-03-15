Kesme Altın Satışına Yeni Düzenleme

YENİ DÜZENLEMEYİ İÇEREN KARAR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre kuyumcular artık çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Şimdi, elinde çekili altını olan kişiler ne yapacak? Ticaret Bakanlığı, yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye’de yerleşik kişilere çekili kıymetli madenlerin satışını engelleyerek bu konuda önemli bir adım atmış oldu.

ALTERNATİFLER VE YENİ KURALLAR

Elinde kesme altın bulunan kişiler için henüz bir çözüm sunulmuş değil. Ayrıca, yurt dışına çıkarken yanınızda bulundurabileceğiniz miktar sınırı da değişti. 25 bin liradan fazla para bulunduramama kuralı, 185 bin liraya yükseltildi.

HASTA BAKIMI VE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda alım satımında artış gözlemlenen “kesme altın”a dair suistimallerin önüne geçmek için harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.”