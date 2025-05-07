Keşmir Sorunu Hindistan-Pakistan İlişkilerini Etkiliyor

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik yeniden arttı. Hindistan, füzelerle Pakistan’ın 9 bölgesini hedef aldığını duyurdu. Hindistan yönetimi, “Sindoor Operasyonu başlattık, 9 bölgeyi hedef aldık” açıklamasında bulundu. Bu saldırıya Pakistan’dan “Karşılık verilecek” yanıtı geldi. Böylece iki ülke arasında çatışma olasılığı ciddi şekilde arttı. Ortaya çıkan durum, bölgeyi bir tehlike çemberine dönüştürdü. Savaşın sebebi ise merak ediliyor.

KEŞMİR SORUNU VE TARİHİ ARKA PLAN

Hindistan ve Pakistan’ı karşı karşıya getiren 78 yıllık bir mesele var: Keşmir Sorunu. Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Çin ile komşu olan Keşmir, jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikler, her iki ülkenin bağımsızlıklarını kazandığı 1947 yılından bu yana sürüyor. O yıl, Müslüman çoğunluğa sahip bölgeler Pakistan’a, Hindu nüfus yoğunlukta olan yerler ise Hindistan’a bırakıldı. Ancak, nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan’a katılmayı istemesine rağmen dönemin prensi Maharaja Hari Singh, Hindistan ile birleşmeyi tercih etti.

MÜSLÜMAN HALKIN PROTESTOSU VE İLK SAVAŞ

Maharaja’nın bu kararı, Keşmir’de büyük sorunlara yol açtı ve Müslüman halk karşı çıktı. Protestoların artması üzerine Maharaja, Hindistan’dan yardım talep etti ve bu durum, Hindistan’ın askerlerini bölgeye göndermesine yol açtı. Böylece, bağımsızlıklardan kısa bir süre sonra 22 Ekim 1947’de iki ülke arasında ilk savaş patlak verdi. Birleşmiş Milletler, savaşa müdahale ederek 1 Ocak 1949’da bir ateşkes anlaşması imzalanmasını sağladı. Ancak, Hindistan bölgedeki askerlerini geri çekmeyerek “Cammu Keşmir” adıyla topraklarını kendine bağladı.

SAVAŞLAR VE ŞİMLA ANLAŞMASI

İki ülke, Keşmir meselesi yüzünden 1965, 1971 ve en son 1999’da başka savaşlar yaşadı. 1971’de yaşanan savaşın ardından Doğu Pakistan, Bangladeş olarak bağımsızlığını ilan etti. 1972’de imzalanan Şimla Anlaşması ile “Sınır Kontrol Hattı” oluşturuldu. Bu anlaşmayla Keşmir, Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgelere ayrılmış oldu.

1980’Lİ YILLAR VE KARGİL SAVAŞI

1980’li yılların sonlarına doğru Cammu Keşmir’de halk ayaklanmaları başladı ve şiddet olaylarında artış gözlemlendi. Hindistan, bu isyanların arkasında Pakistan olduğunu iddia ederek bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırdı. 1999 yılında Kargil bölgesindeki sınır ihlalleri yüzünden uzun süren Kargil Savaşı yaşandı. Bu dönemde iki ülke nükleer savaşın eşiğine geldi ve askeri gerilim tırmanmaya devam etti.

SON DÖNEMDEKİ OLAYLAR

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, 14 Şubat 2019’da polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla yeniden yükseldi. Hindistan, saldırıyı Pakistan’a mal etti ve 26 Şubat’ta hava saldırısı gerçekleştirdi. Pakistan da 27 Şubat’ta iki Hindistan uçağını düşürdüğünü açıkladı. 2019’da Hindistan, Cammu Keşmir’in statüsünü değiştirdiği 370’inci maddeyi iptal etti ve bölgeyi ikiye böldü.

YENİ YÖNETİM VE SEÇİMLER

Cammu Keşmir’de 10 yıl aradan sonra yapılan seçimler 2024 yılında üç aşamada gerçekleştirildi. Seçimlerde, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi, 90 sandalyeden 48’ini kazanarak çoğunluğu elde etti. Yeni yönetim, bölgenin özel statüsünün geri getirilmesi için politika geliştirmeye başladı. Ancak, Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Başbakan Narendra Modi hükümeti, özel statünün geri getirilmeyeceğini savunuyor.

PAKİSTAN’IN KEŞMİR DAYANIŞMA GÜNÜ

Pakistan, 1989’da 5 Şubat’ı Keşmir sorununa dikkat çekmek amacıyla “Keşmir Dayanışma Günü” olarak ilan etti. Bu özel gün ile Cammu Keşmir’de Hint yönetimi altında yaşayan halkla dayanışma gösterilmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anılması hedefleniyor. Keşmir’deki çatışmalar sonucunda on binlerce sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.