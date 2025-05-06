‘Keşmir Sorunu’ Nedir? Savaşın Sebebi

Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim, bölgeyi savaş tehditi altında bırakıyor. Hindistan, Pakistan’ın 9 bölgesine füzelerle saldırı düzenledi. Hindistan’dan yapılan açıklamada, “Sindoor Operasyonu başlattık, 9 bölgeyi hedef aldık” bilgisi verildi. Pakistan ise “Karşılık verilecek” diyerek tepki gösterdi. İki ülke arasındaki gerginliğin sebepleri ise merak ediliyor.

KEŞMİR SORUNUNUN TARİHİ

Hindistan ile Pakistan’ın arasındaki birlikteliği bozan ve 78 yıldır çözülemeyen ‘Keşmir Sorunu’, bölgedeki gerginliğin temel nedenlerinden biri. Keşmir, Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Çin ile komşu olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunuyor. İki ülkenin bağımsızlıklarının başladığı 1947’de bu gerginlikler de ortaya çıkmıştı.

1947’DE BAŞLAYAN GÜÇ MÜCADELESİ

Hindistan ve Pakistan bağımsızlıklarını 1947’de ilan etti. Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgeler Pakistan’a, Hinduların ikamet ettiği alanlar ise Hindistan’a bırakıldı. Keşmir bölgesinin halkı, Müslüman olmalarına rağmen, dönemin prensi Maharaja Hari Singh’in Hindistan ile birleşme kararına karşı çıkınca büyük bir sorun ortaya çıktı. Maharaja, isyanı bastırmak için Hindistan’dan yardım talep etti ve bu durum, iki ülke arasındaki ilk savaşın meydana gelmesine sebep oldu.

BM’NİN ARABULUCULUĞU VE SONRASI

Birleşmiş Milletler, 1 Ocak 1949’da ateşkes anlaşması ile savaşı sonlandırdı. Ancak Hindistan, bölgedeki kontrolünü sürdürerek kalıcı yerleşimini “Cammu Keşmir” adı ile tartışmalı hale getirdi. Zamanla Hindistan ile Pakistan arasında bu sorun, 1965, 1971 ve 1999’da yeniden çatışmalara zemin hazırladı.

ŞİMLA ANLAŞMASI VE SONRASI GERGİNLİKLER

Pakistan, 1971’de Hindistan ile yaptığı savaşın ardından Doğu Pakistan’ın bağımsızlığını kaybetmesi ile sonuçlanan süreçte, Şimla Anlaşması ile başlayan yeni bir sınır kontrol eşiğine geldi. Ancak 1980’lerin sonlarına doğru Cammu Keşmir’deki halk ayaklanmaları tekrar baş gösterdi ve gerilim arttı. Kargil Savaşı gibi olaylar da, bölgedeki çatışmaların sürmesine neden oldu.

SON ÇATIŞMALAR VE HİNDİSTAN’DAN YENİ DÜZENLEMELER

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, 14 Şubat 2019’da yapılan bombalı saldırı ile yeniden başladı. Hindistan, saldırıyı Pakistan’a atfetti ve karşı hava saldırısı düzenledi. Ardından Hindistan, 5 Ağustos 2019’da Cammu Keşmir’in özel statüsünü iptal etti. Bu durum, bölgedeki sorunun daha da derinleşmesine yol açtı.

CAMMU KEŞMİR’DE YENİ YÖNETİM DÜZENİ

Cammu Keşmir’de yeni yapılan milletvekili seçimleri sonucunda, özel statünün geri getirilmesine yönelik bir hükümet oluştu. Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi, bu seçimlerden başarı ile çıkarken, Bharatiya Janata Partisi ise bu duruma karşı çıkmaya devam ediyor.

KEŞMİR DAYANIŞMA GÜNÜ VE SÜREGELEN ÇATIŞMALAR

Pakistan, 1989’dan bu yana 5 Şubat’ı “Keşmir Dayanışma Günü” olarak belirleyerek, bölgedeki çatışmaların sona ermesini ve halkın kaderini tayin etme hakkı için verilen mücadelenin desteklenmesini amaçlıyor. Keşmir’de süregelen çatışmalar sonucunda on binlerce sivil, direnişçi ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.