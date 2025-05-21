“KGM Ve Hazine’ye Ait Taşınmaz Satışta”

34 TAŞINMAZIN SATIŞ SÜRECI BAŞLATIYOR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye genelinde aralarında İstanbul Kemerburgaz, Antalya Kaş ve Ankara Çankaya gibi değerli yerlerin bulunduğu toplam 34 taşınmaz için satış işlemi başlatılıyor. Bu taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hâzinesi mülkiyetinde bulunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni karar doğrultusunda, satış işlemleri “varlık satışı” yöntemiyle ilerleyecek ve tüm işlemler 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

DEPREM VE ALTYAPI YATIRIMLARINA KAYNAK OLACAK

Taşınmazların satışından elde edilecek gelirler, mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmazlar hariç, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak. Ayrıca, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırma hizmetleri bu gelirlerden finanse edilecek.

GEÇİCİ SORUMLULUK KGM’DE OLACAK

Özelleştirme süreci tamamlanana kadar, taşınmazların ve üzerindeki yapıların bakım, onarım ve işletme sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olacak. Bu süreç içerisinde elde edilecek tüm gelirler de KGM’nin hesaplarına aktarılacak.