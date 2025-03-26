Kia, Picanto Modeli İçin Kampanya Başlattı

SIFIR OTOMOBİL PAZARINDA DURGUNLUK

Sıfır otomobil pazarında önemli bir durgunluk yaşanıyor. Bu durum, markaların çeşitli kampanyalar yapmak zorunda kalmalarına yol açıyor. Kia da bu durumu değerlendiren markalardan biri olarak, Picanto modeli için etkileyici bir kampanya başlatıyor. Bu model, hatchback sınıfında bulunuyor ve kendi segmentinde Hyundai i10 ile birlikte en popüler temsilciler arasında yer alıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN SINIRLI SEÇENEKLER

Kia Picanto, ülkemizde yalnızca iki farklı donanım seçeneği ile yer alıyor ve bu durum, tüketicilere çok fazla alternatif sunmuyor. Araç, baz donanım seviyesinde 63 beygir gücüne sahip 1.0 litrelik motoru ve tam otomatik şanzımanı ile dikkat çekiyor.