Kıdem Tazminatı Tavanı, Temmuz’da Artıyor

KIDEM TAZMİNATINDA ÖNEMLİ ARTIRIM

Türkiye’de çalışan milyonlarca kişi için işten ayrılırken alınabilecek kıdem tazminatı miktarında önemli bir artış görülebilir. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı, uzman tahminleri ışığında 54.073 TL seviyesine yükselebilir.

MEVCUT TAVAN TUTARI VE GÜNCELLEME SÜRECİ

Şu anda geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesine göre bu miktar, her yıl iki defa güncelleniyor. Güncellemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarıyla paralel olarak yapılıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında bir artış beklendiğini belirtiyor. Bu artışın %10,37’si enflasyon farkı, geri kalan kısmı ise toplu sözleşme zammından oluşuyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı tavanı yasal düzenlemelere göre belirleniyor. Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna göre bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor. Sistem, taban rakam olarak asgari ücreti (26.005,50 TL) kullanırken, tavan rakam memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Yeni hesaplamalar sonucunda 54.073 TL civarında bir tavan tutarının öngörüldüğü belirtiliyor.

İşten ayrılmayı planlayan çalışanlar için Temmuz ayından sonraki dönem daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmin edilen 54.073 TL arasındaki fark, çalışma yılı başına 7.418 TL olarak öne çıkıyor. Örnek hesaplamalara göre, 10 yıl boyunca çalışan bir kişi 74.182 TL, 20 yıl çalışan biri ise 148.364 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatından faydalanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Temel şartlar arasında minimum 1 yıl çalışma süresi, işverenin haksız feshi, işçinin haklı gerekçelerle feshi, evlilik nedeniyle ayrılma, askerlik hizmeti ve ölüm durumları yer alıyor. Emeklilik durumlarına göre ise, 1999 öncesi işe girenlerin 15 yıl ve 3.600 prim günü, 1999 sonrası işe girenlerin 25 yıl ve 4.500 prim günü ya da 7.000 prim günü, 2008 sonrası için 4.600-5.400 prim günü arası şartları sağlanması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI ÜZERİNDEN VERGİ DURUMU

Kıdem tazminatı ödemelerinden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanların kıdem tazminatları brüt maaş üzerinden hesaplanıyor ve net miktar bu kesintinin ardından belirleniyor. Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonrasının işten ayrılmak için daha avantajlı bir dönem olabileceğini belirtiyor. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğunu hatırlamak gerekiyor. Kıdem tazminatı yalnızca belirli şartları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor ve ayrılma kararı alınırken maddi boyut kadar kariyer planlaması gibi diğer faktörlerin de dikkate alınması öneriliyor.