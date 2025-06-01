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Kıdem Tazminatı Tavanı Yükseliyor

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KIDEM TAZMİNATI ARTIRILACAK

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışlarıyla birlikte, çalışanların alacağı kıdem tazminatı da belirleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek zam, kıdem tazminatlarını etkileyerek çalışanların daha fazla ödeme almasını sağlıyor.

MEMUR MAAŞLARINDA YÜZDE 16.71’LİK ARTIRIM

Bu Temmuz’da memur maaşlarına uygulanacak yüzde 16.71’lik artış, sosyal yardımlar ve kıdem tazminatları üzerinde de belirleyici rol oynuyor. Mevcut durumda 46.655 TL olan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayındaki zam ile birlikte 54.451 TL’ye yükselecek. Bu, yıllık kıdem tazminatını daha yüksek alacak çalışanlar için önemli bir değişim anlamına geliyor.

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