Kiev’in Moskova’ya Dron Saldırısı Yaşandı

KİEV YÖNETİMİ RUSYA’YA SALDIRI DÜZENLEDİ

Kiev yönetiminin Moskova’ya yönelik gerçekleştirilen saldırı, büyük korkuya neden oluyor. Rus Havacılık Otoritesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Moskova’da sivil havacılık da dahil olmak üzere tüm havayolu iletişimi bir süreliğine durduruluyor.

DÜŞÜRÜLEN DRONLARIN SAYISI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehrin farklı bölgelerinden gelen 19 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü bildirdi. Başkentte düşürülen dronlardan birinin enkazı, bir apartmana isabet etti. Neyse ki, bu olayda can kaybı yaşanmıyor. Bu saldırıdan önce ise Ukrayna, Kursk bölgesine de dronlarla saldırı düzenledi. Bu saldırıda enerji altyapıları hedef alındı ve bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.