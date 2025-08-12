RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ PROVOKASYON İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya-ABD görüşmelerini engellemek amacıyla Kiev yönetiminin bazı “provokasyonlar” hazırladığına dair çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler paylaştı. Bu durumda, Ukrayna’nın, sivil halkı tehlikeye atacak bir dizi plan yaptığı öne sürülüyor.

SIKINTILI PLAN: YABANCI GAZETECİLERLE İLGİLİ HAREKETLER

Açıklamalara göre, bu hedef doğrultusunda bir grup yabancı gazeteci, “cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamak” gerekçesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat araçlarıyla Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldü. Yerel halkın kayda alınması için, Ukrayna ordusunun yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine ya da bir hastaneye, sivil kayıplara yol açacak insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle kışkırtıcı saldırılar düzenlemeyi planladığı iddia ediliyor.

PROVOKASYONUN SORUMLULUĞU RUSYA’YA YÜKLENECEK

Yapılan açıklamada, “Kiev rejiminin bu provokasyonu, Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik Rus-Amerikan etkileşimini sekteye uğratmak için uygun koşullar ve olumsuz bir medya ortamı oluşturacak; dolayısıyla saldırı ve sivil kayıplarla ilgili tüm sorumluluk, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenecek,” ifadesi yer aldı. Ayrıca, bakanlığın açıklamasında “başka yerleşim yerlerinde de provokasyonların yaşanmasının mümkün olabileceği” belirtiliyor.