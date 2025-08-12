RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİNE YÖNELİK PROVOKASYON PLANI

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirilecek Rusya-ABD görüşmelerinin engellenmesi amacıyla Kiev yönetiminin bir “provokasyon hazırladığı” kaydediliyor.

UKRAYNA’NIN ZARAR VERİCİ PROVOKASYON HAZIRLIĞI

Bu çerçevede, bir grup yabancı gazetecinin “cephe bölgesindeki insanlar hakkında haber yapmaları” bahanesiyle, 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat birimleri tarafından Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldüğü ifade ediliyor. Zirve öncesinde, Batılı gazetecilerin görüntü alması amacıyla Ukrayna ordusunun yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından birine veya bir hastaneye, sivillere zarar verecek İHA ve füzelerle kışkırtıcı bir saldırı planladığı iddiaları gündeme geldi.

TÜM SORUMLULUK RUSYA ÜZERİNE YÜKLENECEK

Açıklamada yer alan ifadeler arasında şunlar bulunuyor: “Kiev yönetiminin provokasyonu sonucunda, Ukrayna’daki ihtilafın çözümü konularında Rus-Amerikan etkileşiminin olumsuz etkilenmesi için koşullar oluşturulacak ve medya ortamı manipüle edilecek, saldırı ve sivil kayıplar konusunda tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenecek.” Ayrıca, Bakanlık, “başka bölgelerde de benzer provokasyonların yaşanma olasılığının” bulunduğunu öne sürdü.