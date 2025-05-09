Kılıçdaroğlu İfadeye Gitmeyecek Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖREVİ VE KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olarak seçildi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesinin ardından kurultaya dair şaibe iddiaları gündeme geldi. Bu konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak bir soruşturma başlattı ve devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu soruşturma çerçevesinde Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıya yanıt olarak ifadeye gitmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformunda şu sözleri paylaştı: “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.”

DAVALARIN AÇILDIĞI GÖRÜŞMELER

Diğer yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için farklı hukuk mahkemelerinde dava açtı. İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme, durumu 26 Mayıs’ta görüşme kararı aldı.