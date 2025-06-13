Kılıçdaroğlu-İmamoğlu Görüşmesinin Detayları Açıklandı

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı ve İmamoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği merak edilmeye başlandı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İmamoğlu ile yapılan görüşmenin ayrıntıları tv100 canlı yayınında yer aldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in yanında durmasını istedi ve kendisine sahip çıkılmasını talep etti. “Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı” diyen İmamoğlu, “Sizin desteğiniz bizim için önemli. Küçükler hata yapar, büyükler affeder. Ama biz size hata yapmadık” şeklinde ifadeler kullandı.