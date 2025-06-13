Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na Destek İstedi

ZİYARETİN KAPSAMI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ile yaptığı görüşmede neler konuştuğu merak ediliyor.

GÖRÜŞMEDEKİ İLETİŞİM

İmamoğlu ile görüşmenin detayları, tv100 canlı yayınında aktarıldı. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’in yanında durmasını istediği ve kendisine sahip çıkmasını talep ettiği belirtildi. İmamoğlu, “Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı” ifadesini kullanarak desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, “Küçükler hata yapar, büyükler affeder. Ama biz size hata yapmadık” dedi.